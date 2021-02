Er trieb in den Fluten: Feuerwehr rettet Mann aus der Isar

Am Donnerstag hat die Feuerwehr einen Mann aus der Isar gerettet, er musste wiederbelebt werden. Die Polizei prüft die Hintergründe.

München - Aufregung am Donnerstag gegen 10 Uhr in München: Zeugen hatten eine Person in der Isar gesehen und den Rettungsdienst gerufen.

Die Isar führt derzeit noch sehr viel Wasser. Der Mann konnte sich wohl für kurze Zeit an einem Ast festhalten, allerdings nicht bis zum Eintreffen der Feuerwehr – er trieb ab. Den Einsatzkräften gelang es dennoch, den Mann kurze Zeit später aus der reißenden Isar zu bergen.

Mann in der Isar: Feuerwehr kann ihn retten

Er musste reanimiert werden und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mann in die Isar gefallen war. Genaueres hierzu ist aber noch unklar.