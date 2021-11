Hochstraße: Eine Straße in luftiger Höhe

Der Stadtspaziergänger wandelt dieses Mal die Hochstraße entlang, entdeckt Kleinode, Kontraste und Ausblicke.

Was für ein schmuckes Gebäude: die Tagesheimschule an der Hochstraße.

Wer runter zur Gebsattelstraße will, muss gut zu Fuß sein.

Vergangenheit und Zukunft in der Hochstraße - hier auf einen Blick.

Prachtvoll restauriertes Portal der Tagesheimschule an der Hochstraße.

Hingucker: Bunte Farbtupfer kleiner Künstler am Kindergarten.

Au-Haidhausen - Geht man die Rosenheimer Straße stadteinwärts, geht's links am Holiday Inn vorbei in die Hochstraße. Zur Rechten das Sudetendeutsche Haus. Der Weg steigt an.

Rechts der Weg hinunter zum Auer Mühlbach, links Hotels und Firmen, später kommen ein paar Wohnhäuser. Zur Linken das wunderschön restaurierte Gebäude der Tagesheimschule an der Hochstraße.

Die Reiher der Gebsattelbrücke

Bald komme ich zur Gebsattelbrücke mit den beiden Adlerfiguren links und rechts, mit einem Lilienzweig im Schnabel. Adlerfiguren? Das dachte ich immer, aber nein, eigentlich sind es Reiher. Aber mal ehrlich, wie Reiher sehen die beiden irgendwie auch nicht aus. Sagen wir also: Vögel.

Man kennt ihn, den AZ-Stadtspaziergänger

Eine Treppe führt hinunter zur Gebsattelstraße und diese wieder führt stadteinwärts zum Mariahilfplatz und somit auch zur Auer Dult. Ich hoffe, dass die Dult im nächsten Jahr wieder so wird wie früher. Ohne Maskerade und die vielen Gs.

Ein sehr nettes Paar spricht mich an, sie haben mich als AZ-Stadtspaziergänger erkannt, und so reden wir ein bisschen über meine Arbeit und ganz allgemein über das Leben. Es ist Sonntag und die beiden machen einen Spaziergang bei dem herrlichen Herbstwetter.

Hier entsteht ein nobles Wohngebiet

Ein Kindergarten fällt mir auf. Lauter bunte, kleine Handabdrücke auf der Scheibe, von Kinderhänden gestylt. Die kleinen Herbergshäuschen ducken sich ein bisschen weg. Dahinter viele Baukräne, die groß und fast bedrohlich hinter den Häuschen in die Höhe ragen. Es entsteht dort ein neues, sehr nobles Wohngebiet mit dem Namen "Hoch der Isar".

Ein schöner Blick über die Stadt

Gegenüber ein Aussichtspunkt mit einem schönen Blick über die Stadt. Bänke stehen dort und es ist ein netter Platz zum Ausruhen. So richtig viel Stadt sieht man aber erst, wenn auch die letzten Blätter von den Bäumen gefallen sind. Trotzdem erkennt man zwischen den Ästen die Frauenkirche den Olympiaturm und einiges mehr.

Die Hochstraße mündet am Nockherberg

Es geht kurz über die Straße und wir stehen vor Paulaner mit dem schönen und großen Biergarten und dem dazugehörigen Torbogen zum Paulaner Garten. Natürlich kennt jeder den Paulanerbrunnen aus der Fernsehwerbung und natürlich vom Politiker-Derblecken.

Noch ein Stück weiter und die Hochstraße mündet am Nockherberg. An einer Mauer entdecke ich ein gespraytes Porträt vom Monaco Franze vom Helmut Fischer. Ein Münchner Original, bekannt und beliebt auch weit über Bayerns Grenzen hinaus.

Meine Fotos sind "im Kasten", ich gehe den Weg zurück und genieße noch etwas die schon sehr tiefstehende Sonne auf einer der Bänke am Aussichtspunkt.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller