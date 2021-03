Hellabrunns Elefant Otto muss an die frische Luft

Der Elefanten-Nachwuchs in Hellabrunn entwickelt sich prächtig - und darf nun auch die Sonne in der Außenanlage genießen.

München - Der kleine Otto ist kein geborener Frischluftfanatiker. Zumindest hat der junge Elefantenbulle (vier Monate, 240 Kilogramm) ein paar Tage gebraucht, bis er sich ein Herz gefasst und durch das Tor nach draußen in die Außenanlage des Elefantengeheges getapst ist.

Hellabrunns Elefanten-Nachwuchs traut sich ins Außengehege

"Am vergangenen Mittwoch hat er sich dann endlich doch getraut", erzählt Tierpfleger Daniel Materna. Seitdem ist er jeden Tag ein bisschen an der frischen Luft und erkundet die Anlage. Dass Otto raus darf, liegt nicht nur am guten Wetter, heißt es aus Hellabrunn. Vielmehr hört der Elefantenbulle inzwischen auf seinen Namen. So kann man ihn auch wieder nach drinnen rufen, wenn es nötig ist.