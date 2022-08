Heizkraftwerk Süd: Hier schweben 20 Tonnen am Kran

Die Stadtwerke München tauschen ein Bauteil im Heizkraftwerk aus – das kommt übers Dach.

Spekatkuläres Bild am HKW Süd: Das erste Element des Rückkühlers wird per Kran eingehoben.

Sendling - Schon seit Jahren bauen die Stadtwerke die beiden Gas- und Dampfturbinenanlagen im Heizkraftwerk Süd um. Von außen ist davon nicht viel zu sehen - außer wenn wie am Mittwoch ein 20 Tonnen schweres Bauteil per Kran an seinen Platz gehievt "fliegt".

Baustelle am Heizkraftwerk Süd

Per Schwerlastkran wurde das erste Segment eines insgesamt 220 Tonnen schweren Rückkühlers für eine der Anlagen vom Gelände der Großmarkthalle auf das Dach des Heizkraftwerks gehievt. Die Schäftlarnstraße musste lediglich für acht Minuten für den Verkehr gesperrt werden, so die Stadtwerke. In den nächsten zwei bis vier Wochen soll noch ein weiteres Teil auf diese Weise folgen.

Die neue Anlage soll neben derzeit Kraft-Wärme-Kopplung auf Erdgasbasis künftig auch anteilig Biomethan oder Wasserstoff nutzen können.