Hauptbahnhof: Polizisten tragen betrunkenen Maskenverweigerer zur Wache

Am Donnerstagabend hat ein betrunkener 32-Jähriger ohne Maske am Münchner Hauptbahnhof für Ärger gesorgt. Am Ende sahen sich die Bundespolizisten gezwungen, den Mann zur Wache zu tragen.

21. Januar 2022 - 09:32 Uhr | AZ

Mitarbeiter der DB-Sicherheit im Gespräch mit Bundespolizisten. (Archivbild) © picture alliance/dpa | Sven Hoppe