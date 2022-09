Hauptbahnhof München: 29-Jähriger beleidigt und bespuckt Kassiererin

Der Mann ist während seines Einkaufs ausgerastet und auch auf andere Kunden losgegangen. Die Gründe sind unklar.

In einem Laden im Zwischengeschoss ist der Mann ausgerastet. (Archivbild)

Ludwigsvorstadt - Am Mittwochabend ist ein Einkauf in einem Laden im Münchner Hauptbahnhof eskaliert.

Ersten Ermittlungen zufolge rastete ein 29-Jähriger beim Bezahlen einer Flasche Mineralwasser aus. Er beleidigte die Kassiererin und bespuckte die Plexiglasscheibe, hinter der sie saß, mehrfach. Er wurde wiederholt aufgefordert, das Geschäft zu verlassen – dem kam er jedoch nicht nach.

Hauptbahnhof: Mann schlägt und tritt nach Kunden

Ein Unbekannter, der an der gleichen Kasse bezahlen wollte, stellte sich vor den Mann. Dieser spuckte ihm an den Kopf und an den Rücken, woraufhin der Kunde ihn zur Rede stellte. Es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden.

Ein 29-Jähriger aus Laim und ein 37-Jähriger aus Erfurt stellten sich dazwischen. Der Angreifer wurde noch aggressiver, beleidigte, schlug und trat nach dem Erfurter.

DB-Mitarbeiter können Angreifer überwältigen

Hinzugekommene Mitarbeiter der Deutschen Bahn Security konnten den 29-Jährigen, der in Weßling (Lkr. Starnberg) wohnt, schließlich überwältigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wegen Körperverletzung und Beleidung konnte er die Wache auf freiem Fuß verlassen.

Die Bundespolizei bittet den Unbekannten, der an der Kasse bespuckt wurde, sich unter der Telefonnummer 089/51550 1111 zu melden.