Handwerker klauen antiken Marmortisch - oder hatten sie eine Erlaubnis?

Drei Handwerker haben in der vergangenen Woche einen antiquarischer Marmortisch aus der Arnulfstraße entwendet. Sie pochen auf eine mündliche Erlaubnis, während der Eigentümer Anzeige erstattt hat - die Polizei ermittelt.

Maxvorstadt - Letzte Woche Dienstag ist der Diebstahl aufgefallen: ein schwerer antiquarischer Marmortisch fehlte in einem Treppenhaus in der Arnulfstraße. Mithilfe von Kameraaufnahmen konnten die Täter gestellt werden, doch die streiten einen Diebstahl ab.

Die Handwerker fielen nicht auf

Ein Handwerker beobachtete am Montag letzter Woche, wie drei andere Handwerker den wertvollen Tisch in einen Anhänger verluden. Da zu diesem Zeitpunkt verschiedene Arbeiten im Haus stattfanden, fiel dies nicht weiter auf.

Videoaufnahmen der Überwachungsanlage bestätigten den Vorgang und zeigten den verwendeten Transporter. Am Montag dieser Woche entdeckte ein Polizist dann ein baugleiches Fahrzeug mit augenscheinlich identischem Firmenlogo.

Polizei durchsucht Handwerksfirma in Unterhaching

Mit einem Durchsuchungsbeschluss stattete die Polizei am Mittwoch der Handwerksfirma in Unterhaching einen Besuch ab. Der Firmenchef, ein 35-Jähriger aus dem Landkreis München, gab die Tat zu. Allerdings gab er an, vor drei Jahren eine mündliche Zusage für den Tisch bekommen und ihn nun spontan abgeholt zu haben.

Wer lügt?

Jetzt solle der mehrere Tausend Euro teure Tisch in seinen neuen Firmenräumlichkeiten als Ausstellungsstück zur Geltung kommen. Die Ermittler gehen aktuell von einer Schutzbehauptung aus, die Eigentumsverhältnisse des Tisches müssen nun geklärt werden.