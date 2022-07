Halogenstrahler setzt Doppelhaushälfte in Brand: Viertelmillion Euro Schaden

Großeinsatz der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in Bogenhausen. Die Polizei vermutet Fahrlässigkeit als Ursache für den Brand.

Bogenhausen - Eine Anwohnerin der Savitsstraße schlug am Samstag gegen 4.10 Uhr Alarm. An einer Doppelhaushälfte loderten Flammen auf einem Balkon, die anschließend auch auf die Dachkonstruktion des Gebäudes übergriffen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr rückten an. Nach rund 30 Minuten, so ein Sprecher der Feuerwehr, war der Brand auf dem Balkon unter Kontrolle. Jedoch hatten sich die Flammen in die Dämmung des Daches ausgebreitet und sich über die gesamte Dachfläche der Doppelhaushälfte verteilt. "Zusätzlich war auch das Nachbardach betroffen", so der Feuerwehrsprecher.

Dachbrand nach sieben Stunden gelöscht

Da nun die Dachhaut geöffnet werden musste, wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen. Insgesamt waren 24 Atemschutzträger und sechs C-Rohre im Einsatz. Erst nach zirka sieben Stunden war der Einsatz beendet. Die Doppelhaushälfte ist durch die starke Verrauchung in einigen Wohnräumen derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Brandfahnder der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Spezialisten schließen derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt als Ursache aus. Auf dem Haus ist im Bereich des Balkons ein Halogenstrahler montiert, der in der Nacht brannte. Vermutlich lag ganz in der Nähe ein Handtuch oder Ähnliches. "Der Stoff dürfte sich durch die Hitze entzündet und den Brand ausgelöst haben", teilte Polizeisprecher Sven Müller am Sonntag mit.

Weiterer Brand in der Isarvorstadt

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht auf Samstag in der Isarvorstadt. In der Baaderstraße war gegen 1.45 Uhr in einem Hinterhof in einer Garage ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Informationen zur Brandursache lagen am Sonntag nicht vor.