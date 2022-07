Unbekannter legt Feuer: Zwei Brände in Mietshaus

Im Keller und im ersten Obergeschoss brennt es. Zu Glück wird keiner der Mieter verletzt.

Moosach - Zwei Frauen aus dem Mietshaus in der Feldmochinger Straße in Moosach bemerkten am Donnerstag gegen 20.45 Uhr beißenden Rauch, der durchs Treppenhaus zog. Der Qualm war bereits so dicht, dass sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen konnten. Die Mieterinnen alarmierten die Feuerwehr.

Mit schwerem Atemschutz drangen die Helfer in den Keller vor, aus dem der Rauch kam. Eine Waschmaschine brannte. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Noch während der Einsatz lief, bemerkten Feuerwehrleute, dass es an einer weiteren Stelle im Mietshaus brannte. Im ersten Obergeschoss stand eine der Wohnungstüren in Flammen. Das Feuer hatte sich bereits in dem dahinter liegenden Zimmer ausgebreitet und ist auf Teile der Einrichtung übergegangen.

Der Mieter, ein 71-jähriger Rentner, war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zum Glück nicht Zuhause. Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr suchten das Treppenhaus und die übrigen Wohnungen nach zurückgebliebenen Personen ab. Eine Bewohnerin aus dem zweiten sowie eine Bewohnerin aus dem dritten Stock wurden von den Helfern mit Fluchthauben über das Treppenhaus gerettet und ins Freie gebracht. Beide Frauen blieben unverletzt.

Sechsstelliger Schaden bei Brand in Moosach

Brandfahnder der Kripo haben Spuren im Obergeschoss und im Keller gesichert. Sie schließen einen technischen Defekt aus. Vielmehr gegen die Polizisten derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Dafür spricht, dass das Feuer am Donnerstagabend nahezu zeitgleich an zwei verschiedenen Stellen im Haus ausgebrochen ist. "Es gibt Spuren, die darauf hinweisen, dass die Brände absichtlich gelegt worden sind", sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Das Motiv des Feuerteufels ist noch unklar. Richtet sich der Brandanschlag gegen die Mieter allgemein, oder gezielt gegen den 71-Jährigen, an dessen Türe Feuer gelegt worden war. Nicht bekannt war zunächst, wem die Waschmaschine im Keller gehört, die der Unbekannte angezündet hat.

Die Bewohner des Hauses werden von Polizisten befragt, auch die Nachbarn in der Umgebung des Mietshauses. Möglicherweise hat jemand von ihnen am Donnerstag verdächtige Personen in der Umgebung der Feldmochinger Straße gesehen. Die Höhe des Sachschadens an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro.