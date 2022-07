Haidhausen: Taxi fängt während der Fahrt Feuer

Am Donnerstagabend gerät in Haidhausen ein Taxi in Brand und erleidet Totalschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

22. Juli 2022 - 15:15 Uhr | AZ

Am späten Donnerstagabend musste die Münchner Feuerwehr ein brennendes Taxi loschen. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Haidhausen - Diese Fahrt wird ein Münchner Taxifahrer sicher nicht so schnell vergessen. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Mann mit seinem Taxi am späten Donnerstagabend gegen 23.06 Uhr in Haidhausen unterwegs. Brand im Motorraum: Münchner Taxi erleidet Totalschaden In der Friedenstraße fiel dem Fahrer auf, dass sein Wagen auffällig warm wurde. Aus diesem Grund stellte er sein Taxi am Straßenrand ab und bemerkte dann, dass im Motorraum ein Feuer ausgebrochen war. Zwar konnte die alarmierte Feuerwehr das brennende Fahrzeug zügig löschen, einen Totalschaden des Mercedes konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Der Taxifahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt, einen Fahrgast hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord.