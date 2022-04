Haidhausen: Balkonbrand verursacht rund 50.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in der Welfenstraße ist am Samstag ein ganz erheblicher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die Außenfassade des Gebäudes in der Welfenstraße erlitt ganz erhebliche Schäden.

Au/Haidhausen - Über Haidhausen war am späten Samstagnachmittag eine gigantische Rauchsäule zu sehen. Grund war ein Brand in der Welfenstraße, der nach Feuerwehrangaben einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht hat.

Der Balkonbrand ereignete sich im ersten Obergeschoss eines Wohn-und Geschäftshauses. Weil die Gefahr bestand, dass sich das Feuer in das zweite Obergeschoss ausbreiten könnte, rückten zwei Löschzüge mit insgesamt sechs Trupps der Münchner Feuerwehr an. Sie brachten das Feuer binnen 30 Minuten unter Kontrolle.

Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden war allerdings erheblich: Die Fenster der betroffen Wohnung waren durch die Hitze geborsten, Teile der Außenfassade mussten geöffnet werden, um letzte Glutnester abzulöschen. Die Feuerwehr taxiert den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Die angrenzenden Wohnungen wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zur genauen Brandursache ermittelt die Polizei.