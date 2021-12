Gruppe raubt zwei Männer auf Parkplatz aus

Die beiden 20-Jährigen wurden mit Schlägen und Tritten malträtiert.

Perlach - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, hielten sich zwei 20-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Bereich eines Parkplatzes auf. Dort wurden sie von einer Personengruppe (bestehend aus fünf bis sechs unbekannten Männern) mit Schlägen und Tritten angegriffen.

Dabei nahmen die Täter die Geldbeutel sowie ein Mobiltelefon an sich und entfernten sich anschließend vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fuhr einer beiden 20-Jährigen mit seinem Auto noch in ein am Tatort eintreffendes ziviles Dienstfahrzeug.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg. Beide 20-Jährige wurden durch den Übergriff leicht verletzt. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen