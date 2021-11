Großeinsatz: Schüler (16) geht mit Waffe in Unterricht

Eine Lehrkraft informiert die Polizei, die sofort mit mehreren Streifen ausrückt.

Bogenhausen - Aufregung an einer Schule in Bogenhausen: Am Dienstagnachmittag rief eine Lehrkraft die Polizei, nachdem sie in der Pause einen Schüler mit einer Pistole gesehen hatte.

Diese soll er auch anderen Schülern gezeigt haben, so die Mitteilung. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg. Eine Zivilstreife konnte schließlich den 16-jährigen Schüler antreffen und festnehmen.

Mit Schreckschusswaffe im Unterricht

Er hatte eine Schreckschusspistole bei sich - diese wurde sichergestellt. Der Schüler wurde zur PI 22 gebracht und dort nach der Sachbearbeitung seinen Eltern übergeben.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.