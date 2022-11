Großeinsatz der Feuerwehr: Sieben Verletzte bei Kellerbrand im Riem

Die heftige Rauchentwicklung hat den Einsatz der Feuerwehr erschwert, inzwischen ist der Brand jedoch unter Kontrolle. Sieben Menschen werden vor Ort behandelt.

Am Dienstagmorgen brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in Riem ein Feuer aus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Riem - Bei einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Helsinkistraße sind am Morgen sieben Menschen leicht verletzt worden.

Kellerbrand in Riem: Fast 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Wie die Feuerwehr auf AZ-Anfrage mitteilte, hatte ein Anwohner kurz vor 6 Uhr das Feuer mit seiner großen Rauchentwicklung gemeldet - 95 Wehrler rückten daraufhin zu dem Großeinsatz aus.

Die Bewohner des Hauses seien in Sicherheit, hieß es. Sieben Menschen werden wegen des Verdachts auf leichte Rauchvergiftungen in einem Großraumwagen des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus.

Kellerbrand in Riem: Ursache noch unklar

Die Feuerwehrleute konnten den Brand im Keller des Hauses unter Kontrolle bringen, sind aber noch vor Ort. Wegen des starken Rauchs sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, die Warnung wurde gegen 8.30 Uhr aufgehoben.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Die Einsatzkräfte haben das Feuer soweit unter Kontrolle, sind aber noch vor Ort.