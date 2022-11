Großeinsatz der Feuerwehr bei Kellerbrand in Riem: Ursache weiter unklar

Drei Kellerabteile mit deren Inhalt gerieten nach Angaben der Polizei in Brand, zudem fiel der Strom in mehreren Wohnungen aus.

Am Dienstagmorgen brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in Riem ein Feuer aus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Riem - Die Brandursache ist nach momentanem Stand noch unklar, das Kommissariat 13 (Branddelikte) ermittelt: Wie berichtet, waren bei einem Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Helsinkistraße sind am Dienstagmorgen nach Angaben der Feuerwehr sieben Menschen leicht verletzt worden.

Kellerbrand in Riem: Fast 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Gegen 6 Uhr hatte eine Anwohnerin bemerkt, dass Rauch aus dem Keller kommt und die Feuerwehr informiert. "Aus noch unbekannter Ursache gerieten drei Kellerabteile mit deren Inhalt in Brand. Zudem fiel der Strom in mehreren Wohnungen aus", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

95 Wehrler rückten daraufhin zu dem Großeinsatz aus. Die Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr, hieß es. Sieben Menschen wurden wegen des Verdachts auf leichte Rauchvergiftungen in einem Großraumwagen des Rettungsdienstes medizinisch versorgt - sie mussten nicht ins Krankenhaus.

Wegen des starken Rauchs sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, die Warnung wurde nach knapp zweieinhalb Stunden aufgehoben.