Glücksmomente mit Wiesn-Feeling für 1.000 Leserinnen und Leser gratis

Zur Einstimmung auf das Oktoberfest findet am Donnerstag, den 14. September, ab 14.30 Uhr, ein ganz besonderer Renntag auf der Galopprennbahn Riem statt: Der After-Work-Wiesn-Renntag, präsentiert von der Abendzeitung. Für die ersten 1.000 Leserinnen und Leser ist der Eintritt frei.

– das geht gut zusammen: Beide waren schon immer ein königliches Vergnügen. Nicht nur, weil König Ludwig III. von Bayern (1913 - 1918) als Fan von Pferderennen den Münchner Rennverein gefördert hatte. Oder weil 1810 ein Pferderennen der Ursprung des Oktoberfestes war, zu Ehren der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen und späteren Königs Ludwig I. von Bayern mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen.

Abendzeitung präsentiert After-Work-Wiesn-Renntag

Da passt es natürlich, dass neben der Abendzeitung als Präsentator des diesjährigen After-Work-Wiesn-Rennens ein traditionsreiches Schloss einer der Renntag-Partner ist: Schloss Tüßling (Landkreis Altötting) - und natürlich AMZ: Das Autohaus mit der löwenstarken Marke hat heuer einen besonderen Anlass, ein ganzes Rennen zu sponsern. Denn AMZ feiert Neueröffnung in Berg am Laim! Der Löwe ist also zurück in seinem Revier, jetzt in der Neumarkter Straße 80 - nur gute zehn Autominuten von der Galopprennbahn entfernt. Genau die richtige Adresse, wenn es um Peugeot und Service mit Qualität geht. .

Viele tolle Renntag-Partner

Ein weiterer Renntag-Partner der Abendzeitung steht ebenfalls für höchste Qualität: , der Entwickler und Anbieter eines einzigartigen Schlafsystems für mehr Lebensqualität dank erholsamerem Schlaf. Der Name Wenatex steht seit Jahrzehnten für gesunden und erholsamen Schlaf sowie für ein einzigartiges Produkt – das Wenatex Schlafsystem.

Ein bisserl wie Ascot, nur in gemütlich

Das spezielle Gefühl eines Renntages in Riem lässt sich nicht beschreiben, man muss diese Mischung aus Prickeln und Wohlfühlen schon selbst erleben: Das beginnt bereits, wenn man das Gelände betritt und von den wahrscheinlich berühmtesten Pferdestärken unter einer Motorhaube empfangen wird, die es auf der Welt gibt: Von den schönsten Ferrari-Modellen, die Renntag-Partner Emil Frey Sportivo ausstellen wird – als offizieller Ferrari Händler München.

Die ganze Atmosphäre ist ein bisserl wie in Ascot, nur sehr viel entspannter. Aber trotzdem gleichzeitig auch spannend, wie auf den anderen großen Rennplätzen dieser Welt. Immerhin zählt die zu den bedeutendsten im Land. Hier messen sich die besten Pferde und Jockeys – und hier gelten strengste Richtlinien bezüglich der Bedingungen für die Rennen und die Pferde. Die Boxen, in denen die edlen Vollblüter residieren, könnten bezüglich Größe und Ausstattung so manche Studentenbude in München in den Schatten stellen.

Dresscode: wie es euch gefällt

Der Dresscode ist auf der Galopprennbahn Riem etwas anders als etwa im Königreich der Wagenrad-Hüte und Zylinder: Während dort Weste und Krawatte sowie knielange Kleider obligatorisch sind, gehen in München-Riem auch lässiger Freizeit-Look oder schicke Dirndl.

Kostenloses Kinderland mit vielen Attraktionen

Zum sind Trachten natürlich besonders willkommen – die passen dann auch perfekt zu einem der Programm-Highlights: Eine der besten Oktoberfest-Bands spielt nach dem letzten Rennen auf, die "Derbys". Dafür braucht man nicht einmal eine extra Eintrittskarte. Das gilt auch für das kostenlose Kinderland, mit vielen Attraktionen für die jüngsten Besucher. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben sowieso freien Eintritt, nur die Logenplätze sind ausgenommen.

Freier Eintritt für 1.000 AZ-Leserinnen und Leser

Bis einschließlich des Renntages findet sich ab sofort in der gedruckten Ausgabe der Abendzeitung täglich ein Coupon zum Mitbringen auf die : Die ersten 1.000 Leserinnen und Leser der Abendzeitung, die ihren Coupon an der eigens vor Ort eingerichteten AZ-Kasse abgeben, haben freien Eintritt - aber nur bis 17.00 Uhr! Wenn die 1.000 Karten vergriffen sind, gilt eine Ermäßigung – ebenfalls gegen Vorzeigen des Coupons: Statt regulär 16 Euro bezahlen Leserinnen und Leser dann nur 10 Euro.

Volles Programm – Spannung mit Genuss

Zwischen den Rennen kann man sich auch kulinarisch verwöhnen – dafür sorgt das breite gastronomische Angebot auf der Galopprennbahn: mit Foodtrucks, die von herzhaft bis süß, verführerisch fein aufgestellt sind.

Im Blickpunkt stehen natürlich die sieben Rennen, darunter der vierte Lauf zum Bayerischen Amateur-Championat. Zu den Rennpaten zählt heuer wie die Abendzeitung und die anderen genannten Partner auch die Volksbank Raiffeisenbank. Apropos: Ein bisschen Kleingeld sollten Besucherinnen und Besucher mitbringen, die die Spannung beim Zuschauen noch steigern möchten: Schon ab 50 Cent kann man eine Pferdewette abschließen. Vorausgesetzt natürlich, man hat das 18. Lebensjahr vollendet.

Einlass und Start Renntag

Einlass: voraussichtlich 14.30 Uhr

Erstes Rennen: voraussichtlich 15.45 Uhr

Änderungen vorbehalten

Tickets gibt es – oder für die ersten 1.000 AZ-Leserinnen und Leser gratis, gegen Vorlage des Coupons aus der gedruckten Abendzeitung. Das gilt nur bis 17.00 Uhr. Wenn die 1.000 Karten vergriffen sind, berechtigt der Coupon zum ermäßigten Eintritt von 10 Euro statt 16 Euro.

