Gewitter über München: Blitz schlägt in Bungalow ein

Dunkle Gewitterwolken sind am Donnerstag über München gezogen. In Bogenhausen setzte ein Blitz ein Haus in Flammen.

11. Juni 2021 - 15:36 Uhr | AZ

Einsatzkräfte der Feuerwehr. (Symbolbild) © Martin Dziadek/Imago Images

Bogenhausen - Am Donnerstagabend hat ein Blitzschlag einen Dachstuhlbrand in Bogenhausen ausgelöst. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Hausbewohner konnte Schlimmeres verhindert werden. Wie die Feuerwehr berichtet, schlug der Blitz gegen 19.30 Uhr in das Dach des Bungalows in der Straße Im Moosgrund ein. Daraufhin brannte es. Die Bewohner des Hauses alarmierten sofort die Feuerwehr und löschten bis zu deren Eintreffen den Brand provisorisch mit einem Gartenschlauch. Die Feuerwehr konnte den Brand dann endgültig schnell löschen. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der Sachschaden auf rund 15.000 Euro belaufen. Glücklicherweise wurden weder durch den Blitzeinschlag noch durch das Feuer Personen verletzt.