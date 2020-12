Gewalttat? Frauenleiche in Münchner Wohnung gefunden

In einer Wohnung in Obermenzing ist eine tote 66-Jährige gefunden worden. Die Polizei kann ein Tötungsdelikt zunächst nicht ausschließen.

Die Ermittlungen vor Ort dauern aktuell noch an. (Symbolbild)

Obermenzing - Am Sonntagabend haben Polizisten eine 66-jährige Münchnerin tot in ihrer Wohnung in Obermenzing aufgefunden.

Zuvor war die Polizei per Notruf über eine leblose Person informiert worden. Bei dem Anrufer oder der Anruferin handelte es sich laut Polizei um eine berechtigte Person, die die Wohnung also betreten durfte. Nach dem Anruf machten sich sofort rund 15 Polizeifahrzeuge auf den Weg zum Einsatzort.

Die Ermittlungen vor Ort dauern noch an, die Lage ist noch undurchsichtig. Auch eine vorsätzliche Tat kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei will die Öffentlichkeit informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.