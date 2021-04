Gefahr am Feuer-Topf! Hobby-Koch verbrennt sich bei Wok-Unfall

Ein Mann in Untermenzing brät mit zu heißem Öl. Das wird dem Hobby-Koch zum Verhängnis.

Untermenzing - Für einen 29-jährigen Münchner hat ein Einsatz am Herd sein Ende im Krankenhaus genommen. Der Mann hatte mit einem Wok und heißem Öl in seinem Carport in der Von-Kahr-Straße in Untermenzing hantiert. Und das ging gehörig schief, wie die Feuerwehr berichtet.

Als das Öl zu heiß wurde und sich entzündete, nahm der Mann den Wok von der Gasflamme, verschüttete es jedoch. Laut Feuerwehr lief ihm das brennende Öl auf seine Arme und verteilte sich auf dem Boden.

Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der 29-Jährige musste mit Verbrennungen an den Armen und im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden.