Frühlingsbepflanzung: Der Farbkasten des Nymphenburger Schlossparks

Der Nymphenburger Schlosspark beginnt mit seiner Frühlingsbepflanzung. Die Farben variieren jedes Jahr.

Tausende Setzlinge werden demnächst in stimmigen Farbkompositionen in die Beete gepflanzt.

Bis zu 15 Gärtnerinnen und Gärtner bepflanzen dort in den nächsten Tagen das Äußere Schlossparterre, das Innenparterre sowie die Gartenschau vor den historischen Gewächshäusern. Unter Leitung der Gartenbaumeister Uwe Steger und Jens Behr werden über 100.000 Blumensetzlinge in die Beete gepflanzt.

Jedes Jahr setzen die Gärtner wieder neue Farbakzente. In diesem Jahr soll die Farbgebung zum bald blühenden Flieder passen - in diesem Frühling mit Stiefmütterchen der Sorte "lilac shades" in Fliedertönen.

Bunte Vergissmeinnicht und Gänseblümchen schmücken die Gartenschau

Im Innenparterre erwartet die Besucher ein Farbspiel in Lila, Orange und Gelb. Der Bereich vor den Gewächshäusern, die Gartenschau, wird mit einer speziellen Mischung aus bunten Vergissmeinnicht, Gänseblümchen und zitronenfarbigen Stiefmütterchen bepflanzt.

Aus über 400.000 Sämlingen ziehen die Gärtner in den Nymphenburger Gewächshäusern jedes Jahr die Frühjahrs- und Sommerbepflanzung für Nymphenburg, die Schlossanlage Schleißheim und den Münchner Hofgarten.

Passend zum Flieder: die Stiefmütterchen "lilac shades". © Bayerische Schlösserverwaltung

Die knapp 70 Mitarbeiter der Schloss- und Gartenverwaltung kümmern sich nicht nur um das Schloss Nymphenburg und den Schlosspark inklusive der beiden Fontänen.

Auch andere Parkburgen werden wieder bepflanzt

Sie sind auch für die Parkburgen Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg und Magdalenenklause sowie das Marstallmuseum und das Museum "Nymphenburger Porzellan" zuständig. Außerdem betreuen sie die Blutenburg und den Hartmannshofer Park.

Ab April gelten die Sommeröffnungszeiten. In Nymphenburg in den Parkburgen Amalienburg, Badenburg, Magdalenenklause sowie den Museen von 9 bis 18 Uhr. Voraussichtlich werden auch die Pagodenburg und die Schlosskapelle zu diesen Zeiten zugänglich sein.

Ab Ostern sind auch die Fontänen wieder in Betrieb

Das Haupttor zum Schlosspark ist ab 1. April ebenfalls länger geöffnet von 6 bis 20 Uhr. Die übrigen Parktore werden eine halbe Stunde früher geschlossen. Die Fontänen sind ab Ostern bis Mitte Oktober täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in Betrieb.