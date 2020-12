Freimann: Anwohner findet zwei Molotowcocktails auf Gehweg

In Freimann findet ein Anwohner am frühen Dienstagmorgen zwei Molotowcocktails. Bei den beiden Brandsätzen handelt es sich um Kompottgläser mit einer brennbaren Flüssigkeit. Oben am Schraubverschluss befand sich eine Stück Stoff, das offenbar als Lunte dienen sollte. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

23. Dezember 2020 - 17:59 Uhr | Ralph Hub

Freimann – Es ist eine Entdeckung, die man – glücklicherweise – nicht jeden Tag macht. Ein Anwohner der Lindberghstraße fand am vergangenen Dienstag gegen 6.30 Uhr morgens auf dem Gehweg zwei Molotowcocktails. Er nahm die beide Gläser an sich, stellte sie in seine Garage, damit nichts passieren konnte und informierte dann die Polizei. Spezialisten des Präsidiums und des Landeskriminalamtes holten die Brandsätze ab und untersuchten sie. Laut Polizei waren die Brandsätze zündfähig. Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Waffengesetz Inzwischen ist auch der Staatsschutz eingebunden, zuständig ist das Kommissariat K 43, für Taten aus dem linksextremen Spektrum. Wer die Brandsätze abgestellt hat, ist derzeit noch unklar. "Wir ermitteln wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Sven Müller. In der Nähe des Fundorts ist ein Auslieferungslager von BMW sowie Bahnanlagen mit Lokomotiven.