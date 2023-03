Fraunhoferstraße: Betrunkener (24) stürzt ins Gleis – U-Bahn-Fahrer reagiert schnell

Am frühen Samstagmorgen landet ein betrunkener Mann (24) an der Fraunhoferstraße im U-Bahn-Gleis. Der Fahrer bremst das Fahrzeug rasch und verhindert so Schlimmeres.

26. März 2023 - 13:32 Uhr | AZ

Hier fiel ein Betrunkener am frühen Samstagmorgen ins Gleis. (Archiv) © Daniel von Loeper