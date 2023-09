Frau mit Gesichtstattoo randaliert in Münchner U-Bahn

Am Mittwochmorgen ist ein 30-Jähriger von einer randalierenden Frau in einer Münchner U-Bahn angegriffen worden. Die Polizei sucht jetzt nach der auffällig aussehenden Täterin.

Später am Abend erstattete der Mann Anzeige. (Symbolbild)

Maxvorstadt - Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein 30-jähriger Steuerassistent aus Baden Württemberg von einer bisher unbekannten Frau angegriffen und antisemitisch beleidigt worden. Der Mann wollte sie auffordern, die anderen Fahrgäste nicht weiter zu beleidigen. Laut Polizei pöbelte und schrie die Frau zuvor wahllos in der U-Bahn herum.

Gesichtstätowierte Frau pöbelt in U6

Der Vorfall ereignete sich in der U6 zwischen den Haltestellen Studentenstadt und Universität. Die unbekannte Täterin mit auffälligem Gesichts-Tattoo befand sich im selben Waggon wie der 30-Jährige, demgegenüber sie sich verbal aggressiv äußerte.

Der Mann sprach sie darauf an, woraufhin sie ihn dann auch körperlich angriff und dabei leicht verletzte. Danach stieg die Frau an der Haltestelle Universität aus. Am Abend erstattete das Opfer dann Anzeige gegen die Unbekannte. Das Kommissariat K 45 (politisch motivierte Kriminalität) hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Fall.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 178 cm, ca. 35 Jahre, ein Tattoo auf der rechten Wange, sprach deutsch