Grapsch-Attacken in München: Fünf Fälle sexueller Belästigung am Wochenende

Am Wochenende wurden Frauen auch abseits der Wiesn mehrfach Opfer von sexuellen Übergriffen in München. Ein Großteil der Täter konnte dabei bereits von der Polizei identifiziert und vorübergehend festgenommen werden.

München - Vergangenes Wochenende wurden fünf Frauen in der Ludwigsvorstadt und Altstadt Opfer sexueller Belästigung – laut Polizeibericht konnten bereits drei der fünf Täter identifiziert werden.

53-Jähriger masturbiert in Münchner Grünanlage

Die ersten beiden Fälle ereigneten sich am Freitag und Samstag. Freitagabend gegen 19.00 Uhr, beobachtete eine 53-Jährige Münchnerin in der Grünanlage an der Westenriederstraße/Zwingerstraße einen Mann, der in der Wiese lag und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Dabei hat er vorbeilaufende Personen beobachtet. Die Frau verständigte die Polizei über den Notruf.

Polizeibeamte nahmen den obdachlosen Mann am Tatort fest. Er wurde nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen und wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Weitere Fälle sexueller Belästigung: 25-Jähriger begrapscht Frau in U-Bahn

Der zweite Fall ereignete sich am Samstag um 19.45 Uhr. Dabei griff ein 25-Jähriger Münchner einer unbekannten Frau in der U-Bahn an den Hintern – die flüchtete am U-Bahnhof Marienplatz aus der Bahn.

Ein unbeteiligter Zeuge, der den Vorfall beobachtete, stellte sich bereits in der U-Bahn zwischen die Frau und den 25-Jährigen, so dass sie einfacher aus der Bahn aussteigen konnte. Der Mann (26) verständigte auch die Polizei. Polizisten konnten den Grapscher noch am Marienplatz antreffen und vorläufig festnehmen. Die Frau war nicht mehr auffindbar.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Drei weitere Fälle am Sonntag: Grapscher in Clubs

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 2.20 Uhr, fasste ein bisher Unbekannter einer 23-jährigen Münchnerin in einem Lokal über ihrer Kleidung an Gesäß und Brüste. Die Frau teilte dem Mann darauf deutlich mit, dass er das sofort unterlassen solle, woraufhin mehrere andere Gäste den Angreifer aufforderten, das Lokal sofort zu verlassen.

Vor der Tür griff der Mann der Frau dann erneut an die Brüste und beleidigte sie. Als sie dann eine Türsteherin um Hilfe bat, beleidigte er auch die. Dann floh der Mann, bevor die Polizei da war.

Nur zwei Stunden später kommt es zu einem ähnlichen Vorfall

Knapp zwei Stunden später fasste ein weiterer unbekannter Täter einer 33-Jährigen in einer Diskothek ebenfalls an den Po. Als die Frau die Hände des Mannes wegschlug, kam ein weiterer Gast ihr zur Hilfe. Den wollte der Unbekannte dann treten, erwischte dabei allerdings die 33-Jährige. Dann floh der Mann, bevor die Polizei gerufen wurde.

46-Jähriger fasst Frau in den Genitalbereich

In einem anderen Nachtclub fasste ein 46-Jähriger Berliner einer 16 Jahre jüngeren Frau in den Genitalbereich. Die 30-Jährige verständigte den Sicherheitsdienst, der rief die Polizei.

Die Polizei hat den Grapscher noch noch vor Ort festgenommen und auf die Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Berliner wieder entlassen. Auch in diesen Fällen hat das Kommissariat 15 die Ermittlungen übernommen.