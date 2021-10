Frau bei Reinigungsarbeiten von Dachfenster eingeklemmt

Verzwickter Einsatz für die Feuerwehr in der Einsteinstaße. Eine Frau war von einem Dachfenster eingeklemmt und verletzt worden.

Bogenhausen - Die 46-Jährige machte am Freitagvormittag in München sauber, als sich das automatisch gesteuerte Fenster in Bewegung setzte und die Frau am Oberkörper einquetschte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Frau in Fenster eingeklemmt

Die Einsatzkräfte befreiten die verletzte 46-Jährige mit Hilfe von Hebekissen aus ihrer misslichen Lage und brachten sie in eine Klinik.

Warum sich das große Fenster in Bewegung setzte, war erst einmal unklar – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.