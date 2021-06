Forstenried: Spaziergänger entdeckt Bombe in Waldstück

Ein Spaziergänger hat in Forstenried durch einen Zufall eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Spezialkräfte der Polizei rückten zur Entschärfung des Sprengkörpers aus.

Forstenried - Am Mittwochmorgen hat ein Spaziergänger in einem Waldstück in der Nähe der Waterloostraße in Forstenried eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Daraufhin alarmierte der Mann die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, handelte es sich bei dem gefundenen verrosteten Metallkörper, der eine Länge von rund 20 Zentimetern hatte, um eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die eingetroffenen Spezialkräfte der Polizei sicherten daraufhin das Waldstück, in dem der Sprengkörper gefunden wurde, großräumig ab. Die Bombe konnte glücklicherweise entschärft und anschließend entsorgt werden.

Nach Angaben der Polizei lag zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Anwohner durch die Bombe vor. Der Einsatz war nach einer Stunde wieder beendet.