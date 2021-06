Knall am Morgen in München und im Umland: Das war der Grund

Ein kurzer, lauter Knall war am Donnerstagmorgen in München zu hören – was steckt dahinter?

24. Juni 2021 - 10:25 Uhr, aktualisiert am 24. Juni 2021 - 10:57 Uhr | Lukas Schauer

Der Knall war im gesamten Stadtgebiet zu hören. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

München - Es war ein kurzer, aber sehr lauter Knall, der manchen Münchner am Donnerstagmorgen aus dem Schlaf geholt hat. Um kurz nach 10 Uhr war der Knall im ganzen Stadtgebiet zu hören. Auch im südlichen Umland wie etwa aus Starnberg oder Wolfratshausen kamen diesbezüglich Meldungen. Lauter Knall in München am Donnerstagmorgen: Grund bekannt Ausgelöst hatte den Knall der Überschallflug eines Bundeswehrjets, wie das Luftfahrtbundesamt der Bundeswehr auf AZ-Anfrage bestätigte. Auch die Polizei twitterte, dass ein Überschallflug den Knall ausgelöst hatte. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Immer wieder kommt es bei bei Übungsflügen der Jets zum Überschallflug, der dann einen Knall auslöst. Stationiert sind die Flieger unter anderem am Luftwaffenstützpunkt in Neuburg an der Donau