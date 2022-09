Fliegergranate in Feldmoching gefunden: Erfolgreich entschärft

Kurz vor halb zehn Uhr hat die Feuerwehr das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die Anwohner der evakuierten Häuser sammelten sich an einem Treffpunkt in der Nähe.

Feldmoching - In einem Feld an der Ponkratzstraße in Feldmoching ist am Montag eine Flugabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Dienstag ab acht Uhr wurden umliegende Häuser evakuiert, an einem Treffpunkt an der Lerchenstraße versammelten sich Anwohner, die vom Rettungsdienst betreut wurden.

Die kontrollierte Sprengung wurde dann noch vor der geplanten Zeit (10 Uhr) vorgenommen, "um 9.34 Uhr war alles vorbei", schreibt die Feuerwehr – eine halbe Stunde früher als vorgesehen.

Polizei sperrt mehrere Straßen am Dienstag

Gegen 9.15 Uhr teilte die Feuerwehr auf Twitter mit, dass für die Arbeiten mehrere Straßen gesperrt werden. Man solle das Gebiet weiträumig umfahren.

Betroffen sind die Ponkratzstraße, Lerchenauer Straße von Ponkratzstraße bis Georg-Zech-Allee, Lerchenstraße von Ponkratzstraße bis Luitfriedstraße, Josef-Zintl-Straße, Maduschkastraße und die Ludwig-Gramminger-Straße.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels war von einer gefundenen Handgranate die Rede. Es handelte sich bei der Granate aber um eine Flugabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.