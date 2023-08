Flasche ins Gesicht geschlagen: Jugendliche prügeln auf 49-Jährigen ein

Mehrere Jugendliche haben am Dienstag einen 49-jährigen Mann attackiert. Einer der Teenager griff ihn sogar mit einer Flasche an.

Sendling - Am Dienstagabend ist es zu einer Prügelei in der Plinganserstraße gekommen. Fünf Jugendliche schlugen so lange auf einen 49-Jährigen ein, bis schließlich mehrere Passanten zur Hilfe eilten. Laut Polizei wurden vier Tatverdächtige festgenommen.

Täter schlägt Opfer mit Flasche ins Gesicht

Zunächst entwickelte sich gegen 19.15 Uhr nahe eines Supermarkts in der Plinganserstraße ein verbaler Streit zwischen den Jugendlichen und dem späteren Opfer – laut Polizei ein 49-jähriger Tscheche ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Zwist verlagerte sich anschließend zu einer Bushaltestelle, wo einer der Täter dem Mann mit einer Flasche ins Gesicht schlug. Der 49-Jährige ging zu Boden, die Jugendlichen traten anschließend mehrmals auf das Opfer ein.

Erst als mehrere Passanten einschritten, flüchteten die Täter. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden vier Tatbeteiligte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Der fünfte Täter konnte zunächst fliehen, inzwischen wurde seine Identität jedoch festgestellt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren, alle mit Wohnsitzen in München. Sie müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Opfer vom Rettungsdienst versorgt

Der 49-jährige Tscheche wurde bei dem Angriff verletzt, er wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Opfers nannte die Polizei nicht.