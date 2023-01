Feuerwehreinsatz: Küchenbrand in Münchner Wirtschaft

Am Sonntagabend löste ein Elektrokochfeld einen Feuerwehreinsatz in einer Wirtschaft in der Arnulfstraße aus.

16. Januar 2023 - 20:11 Uhr | AZ

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild