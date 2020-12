Feuerwehreinsatz in der Volpinistraße: Dachstuhl in Flammen

Die Feuerwehr ist am Montagabend mit rund 85 Einsatzkräften zu einem Dachstuhlbrand in der Volpinistraße ausgerückt.

Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. (Symbolbild)

Neuhausen/Nymphenburg - Großeinsatz am Montagabend: Gleich 85 Einsatzkräfte sind zu einem Dachstuhlbrand in die Volpinistraße alarmiert worden. Man sei seit etwa einer Stunden im Einsatz, teilte die Feuerwehr gegen 20.45 Uhr über Twitter mit. Ein umfangreiches Öffnen der Dachhaut werde die Einsatzkräfte "sicherlich noch einige Zeit in Atem halten".

Details zu Ursache und Schadenshöhe gab es zunächst nicht. Laut Polizei ist das Gebäude eine Baustelle, also unbewohnt.