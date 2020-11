Feuerwehreinsatz in der Türkenstraße – Wohnzimmer total ausgebrannt

Am Samstagvormittag hat es in der Türkenstraße gebrannt. Dabei entstand so hoher Schaden, dass die Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar ist.

07. November 2020 - 15:20 Uhr | AZ

Am Samstagvormittag hat es in der Türkenstraße gebrannt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

München – Ein Wohnungsbrand hat am Samstagvormittag die Bewohner der Türkenstraße aufgeschreckt. Ein aufmerksamer Bewohner sah kurz nach 11 Uhr Rauch aus dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses steigen und alarmierte die Feuerwehr. Fenster durch die Hitze geborsten Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnzimmer der betroffenen Wohnung bereits völlig in Flammen, die Zimmerfenster waren durch die Hitze bereits geborsten. Mit Atemschutz betraten die Feuerwehrmänner die Wohnung und suchten diese zunächst nach Personen ab, anschließend bekämpften sie den Brand im Wohnzimmer. Noch während der Löscharbeiten kam die Wohnungsinhaberin vom Einkaufen zurück. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche angrenzenden Wohnungen kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Durch das Feuer wurde die Wohnung dermaßen beschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes.