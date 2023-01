Feuerwehr rettet Hund "Zico" per Stand-Up-Paddle aus Stauwehr Oberföhring

Der Hund springt eine Böschung hinunter und schwimmt zur Stauwehr-Schleuse. Von dort rettet ihn die Feuerwehr per SUP.

Oberföhring - Ohne Vorwarnung ist der Hund "Zico" am Freitagnachmittag beim Oberföhringer Stauwehr einfach über eine Brüstung in die Tiefe gehüpft.

Hund rettet sich zur Stauwehr-Schleuse: Feuerwehr muss ihn abholen

Wie die Feuerwehr mitteilt, landete er dann im Isarkanal; aber anstatt zum Ufer, schwamm er zur Schleuse des Stauwehrs und blieb auf einem Vorsprung stehen. "Zicos" Frauchen versuchte vergeblich, ihn von da wieder herunterzulocken.

Die Feuerwehr musste Hund "Zico" vom Stauwehr Oberföhring retten. © Berufsfeuerwehr München

"Zico" aber "hatte nach diesem Schreck keinen Bock mehr auf Experimente", so die Feuerwehr. Die wurde schließlich von seiner Besitzerin alarmiert und erschien prompt mit zwei Fahrzeugen.

In der Ausrüstung der Tauchgruppe mit dabei war praktischerweise auch ein Stand Up Paddle Board (SUP), mit dem zwei Taucher den Hund abholten. Der ließ sich "recht freiwillig", so die Feuerwehr, "zum Ufer chauffieren".

Frauchen und Hundchen waren wieder vereint und verletzt wurde bei dem Abenteuer auch niemand.