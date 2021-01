Feuerwehr entdeckt leblosen Körper: Mann stirbt nach Wohnungsbrand

Ein etwa 50-jähriger Mann ist in seiner verrauchten Wohnung gestorben, die Feuerwehr konnte ihn nicht mehr rechtzeitig retten.

Milbertshofen-Am Hart - In einem Mietshaus in der Ingolstädter Straße ist am Montag aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn hörten den Warnton eines Rauchmelders und riefen um 8.36 Uhr die Feuerwehr.

Feuerwehr kann Mann nicht mehr retten

Ein Trupp mit schwerem Atemschutz drang in die fragliche Wohnung ein. Die Männer fanden den Mieter, der bewusstlos am Boden lag. Sie brachten den 66 Jahre alten Patienten ins Freie. Ein Notarztteam leitete eine Reanimation ein, doch der Mann verstarb noch vor Ort.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Kripo ermittelt, ob ein Verbrechen vorliegt.