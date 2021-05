Feuer in Kleingartenanlage: 30.000 Euro Schaden

Eine brennende Gartenhütte hat die Feuerwehr am Freitagabend auf dem Plan gerufen.

Bogenhausen - Eine brennende Gartenhütte in einer Kleingartenanlage hat die Feuerwehr am Freitagabend beschäftigt. Wie diese am Samstag meldet, wurden die Einsatzkräfte mit der Meldung "Brennt Gartenhütte" gegen 19.36 Uhr in den Schreberweg 5 beordert.

Gartenhütte abgebrannt: 30.000 Euro Schaden

In der dortigen Kleingartenanlage stand beim Eintreffen der Feuerwehrleute eine Gartenhütte in Flammen. Da die Löschfahrzeuge nicht direkt bis zur betroffenen Parzelle des Schrebergartens fahren konnten, musste zunächst eine Schlauchleitung verlegt werden.

Binnen kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden. Durch die Brand- und Rußschäden wird die Hütte wohl nicht weiter nutzbar sein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.