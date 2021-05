Feuer in Fürstenried: Feuerwehr rückt wegen Balkon-Brand aus

Die Einsatzkräfte sind wegen eines brennenden Balkons in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenried gerufen worden.

Fürstenried – Gleich mehrere Anwohner haben am Montagabend die Münchner Feuerwehr wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in der Züricher Straße alarmiert. Ein Feuer war auf einem Balkon ausgebrochen.

Züricher Straße: Feuer auf Balkon

Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand laut eigenen Angaben jedoch schnell wieder löschen. Anschließend mussten Teile der Fassade entfernt werden, um weitere mögliche Glutnester zu lokalisieren. Mit Hochleistungslüftern wurde der Rauch aus dem Haus entfernt.

Glücklicherweise kam durch das Feuer niemand zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.