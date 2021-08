Feuer im Klinikum Großhadern: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

90 Feuerwehrleute mussten am Montagmorgen zum Klinikum Großhadern ausrücken. Die Polizei vermutet, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.

Großhadern - Am frühen Montagmorgen hat es im Klinikum Großhadern gebrannt. Die Polizei vermutet, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Am Tatort, einer Baustelle im Bereich einer Cafeteria, seien entsprechende Beweismittel sichergestellt worden, so ein Polizeisprecher. Dort waren Holzpaletten in Brand geraten. Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rund 90 Feuerwehrleute waren wegen des Brands im Einsatz. Durch das Feuer verursachter Rauch sei zwar in Flure auf zwei Etagen gezogen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher, doch der Klinikbetrieb sei dadurch nicht beeinträchtigt worden.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt nun und startete einen Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Marchioninistraße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium München (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere

Polizeidienststelle.