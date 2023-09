Festival-Comeback: Das Giesinger "Ois Giasing" findet diesen Samstag wieder statt

Nach jahrelanger Pause kehrt das "Ois Giasing" zurück. An über 30 Spielorten können Besucher dabei Konzerte und Kultur live erleben. Die AZ hat für Sie zusammengefasst, wann und wo das Straßenfestival dieses Jahr stattfindet.

Obergiesing-Fasangarten - Nach langer Pandemie-Pause kehrt am Samstag das Giesinger Straßenfestival "Ois Giasing" ins Viertel zurück. Von morgens bis abends wird es dabei entlang der Tegernseer Landstraße neben Konzerten eine Vielzahl an unterhaltsamen Programmpunkten geboten.

"Ois Giasing" – Kultur auf den Giesinger Straßen

Das Musikprogramm bei "Ois Giasing" bleibt der Linie der Sommer-Konzertreihe "Giesing Is A Feeling" treu, deren Abschluss das Straßenfestival bildet. Gäste können sich unter anderem auf Allstar DJs und Konzerte am Giesinger Grünspitz, Hip Hop Beats am riffraff Roadblock in der Weinbauernstraße, eine Live-Bühne beim Schaumamoi Straßenfest in der Kistlerstraße sowie Musik, Markt und Lesungen am Alpenplatz freuen.

Mehr als 30 Spielorte im Viertel

Die einzelnen Spielorte werden durch "Walking-Acts" verbunden sowie zahlreiche kleinere Spielorte ergänzt. Insgesamt gibt es mehr als 30 Spielorte im Viertel. Je nach Wetter finden die Auftritte dabei zwischen 12 und 22 Uhr statt.

Süße Crêpes und herzhaftes Fleisch

Neben einer Vielzahl an Bars gibt es auch mehrere Essensmöglichkeiten auf dem Festival. Von Crêpes bis Sucuk-Grill ist dabei fast alles vor Ort. Die angebotenen Lesungen beschäftigen sich großteils mit dem Viertel selbst und setzen sich so auf ihre ganz eigene Art mit der Heimat Giesing auseinander. Kultur trifft hier auf Kulinarik.

Ehrenamtliche Vereine organisieren eine Vielzahl an Konzerten

Veranstaltet wird das Fest von einem kleinen Team Ehrenamtlicher vom gemeinnützigen Stadtteilverein "Wir in Giesing e. V." gemeinsam mit den Giesinger Labels "Echokammer" und "Trikont" sowie "Real München e. V.". Die Programmbeiträge abseits der Musikbühnen werden größtenteils von Giesinger Kulturschaffenden, Initiativen, Gewerbetreibenden und Anwohnenden beigesteuert.

Ein Festival-Stadtplan mit allen Informationen wird am Veranstaltungstag im Viertel ausgegeben und ist bereits online auf verfügbar.