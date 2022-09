Feldmoching: Handgranate gefunden – Entschärfung am Dienstag

Ab 9 Uhr am Dienstag sollen Anwohner für die Entschärfung ihre Häuser verlassen. Derzeit besteht keine Gefahr.

Feldmoching - In einem Feld an der Ponkratzstraße in Feldmoching ist eine Handgranate gefunden worden. Am Dienstag um 10 Uhr soll diese entschärft werden, wie die Feuerwehr München am Montagabend mitteilte.

Einige Häuser müssen vor der Entschärfung evakuiert werden. Betroffene Bewohner werden von den Einsatzkräften vor Ort informiert.

Feldmoching: Häuser müssen evakuiert werden

Konkret handelt es sich um Anwohner in der Ponkratzstraße 31, 33, 33a, 33b, 35, 35a, 35b, 37, 37a, 37b, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 49 sowie der Josef-Zintl-Straße 4, 4a, 6, 6a, 8, 9, 10, 12, 14. Sie sollen ab 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen und zum Sammelpunkt Lerchenstraße/ Ecke Ludwig-Gramminger-Straße kommen, so die Feuerwehr.

Die Feuerwehr bei Twitter: "Wenn Sie Hilfe benötigen oder Rückfragen haben, wenden Sie sich an den Notruf 112. Über den Zeitpunkt, ab wann der gesperrte Bereich wieder zugänglich sein wird, werden sie vor Ort oder in den sozialen Medien informiert."

