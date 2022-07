Falscher Polizist: Senior (80) um mehrere Tausend Euro betrogen

Ein unbekannter Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus und hat damit Erfolg.

Solln - Wieder ist ein Senior auf falsche Polizeibeamte hereingefallen und Opfer eines organisierten Callcenterbetrugs geworden.

Am Freitag gegen 10 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter den über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München an. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und verwickelte den Senior in ein Gespräch. Der Anrufer behauptete, dass bei der Festnahme eines Tatverdächtigen seine Personalien gefunden worden seien. Aufgrund dessen sei sein Vermögen nun gefährdet.

Durch die weitere manipulative Gesprächsführung gelang es dem Täter, den über 80-Jährigen derart unter Druck zu setzen, dass dieser mehrere Tausend Euro Bargeld sowie weitere Wertgegenstände an der Haustür an einen bislang unbekannten Abholer übergab. Als der Senior im späteren Verlauf des Tages misstrauisch wurde, verständigte er den Polizeinotruf 110. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München geführt.

Falscher Polizist: Täterbeschreibung der Polizei

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 1,75 Meter groß, circa 30 Jahre alt, sprach Hochdeutsch, kurze braune Haare; bekleidet mit hellem Hemd und blauer Jeans. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Emil-Dittler-Straße/Lommelstraße/Becker-Gundahl-Straße/Sollner Straße etwas Verdächtiges beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, AG Phänomene, entgegen: Tel. 29100.

Um zu vermeiden, dass weitere Menschen Opfer dieser Betrugsmasche werden, gibt die Münchner Polizei die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte: