Exhibitionist fährt stundenlang mit U-Bahn durch München

Erst an einer Wendeanlage kann die Polizei den Mann festnehmen. Gegenüber den Beamten leistet der 26-Jährige Widerstand.

Bogenhausen - Kurz vor 13 Uhr ging am Samstag in Anruf über einen mutmaßlichen Exhibitionisten ein, der sich gerade in der U4 aufhalte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Exhibitionist, ein 26-Jähriger, mehrere Stunden mit der U-Bahn, bis diese an einer Wendeanlage stoppte.

Die 21-jährige U-Bahnfahrerin bemerkte dann bei ihrem Kontrollgang den 26-Jährigen, der gerade onanierte und Blickkontakt zur Fahrerin suchte. Da er dies trotz Ansprache nicht unterließ, rief die junge Frau die Polizei.

Exhibitionist leistet Widerstand gegen Polizei

Eine Streifenbesatzung nahm den Mann fest und brachte ihn auf die Wache. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme leistete der 26-Jährige dann Widerstand, wobei einer der beiden Polizeibeamten leicht verletzt wurde.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 26-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt unter anderem das Fachkommissariat 15 (Sexualdelikte).