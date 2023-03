Exhibitionist belästigt 28-Jährigen in Pasinger Schwimmbad

Am Montagabend hat ein 27-Jähriger vor einem Besucher in einem Schwimmbad sexuelle Handlungen durchgeführt. Der Mann wurde festgenommen und wegen Exhibitionismus angezeigt.

München - Am Montagabend ist ein 28-Jähriger in einem Pasinger Schwimmbad von einem 27-Jährigen durch exhibitionistische Handlungen belästigt worden.

Pasing: Exhibitionist führt im Saunaareal sexuelle Handlungen aus

Wie die Polizei berichtet, fiel dem 28-jährigen Gast fiel auf, dass ihm immer wieder in den Ruhebereich des Saunaareals gefolgt wurde. Als er sich dort auf eine Liege legte, ließ sich der 27-Jährige auf einer nahegelegenen Liege nieder und fing an, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Als er seinen Bademantel öffnete, war sein erigiertes Glied zu sehen.

Der 28-Jährige wandte sich daraufhin an die Mitarbeiter des Schwimmbads, welche die Polizei verständigten. Der 27-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und einer DNA-Probe wurde der Mann wieder entlassen. Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.