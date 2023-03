Amis, Italiener, Schweizer: Touristen kommen wieder gerne nach München

Im vergangenen Jahr haben sich die Tourismuszahlen in München wieder erholt: Fast neunzig Prozent der Übernachtungen aus Vor-Corona-Zeiten wurden erreicht. Die Auslastung der Hotelbetten lässt aber zu Wünschen übrig.

München - Für den Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner (CSU) ist es auf jeden Fall ein Grund zur Freude: Die Tourismusstatistik des vergangenen Jahres zeigt, dass München nach Corona wieder ein sehr beliebtes Reiseziel ist.

München: Eine Million Amis kamen 2022 zu Besuch

16 Millionen Übernachtungen haben die Münchner Hotels (alle mit zehn und mehr Betten, AirBnB ist also außen vor) im Jahr 2022 registriert. Das entspricht einer Verdoppelung im Vergleich zum Pandemiejahr 2021 und einem Anteil von 88 Prozent im Vergleich zu 2019.

An der Spitze der Touristen aus dem Ausland stehen die US-Amerikaner mit knapp über einer Million Übernachtungen. An zweiter Stelle ist Italien (485.199 Übernachtungen), gefolgt vom kleinen Nachbarn Schweiz (424.0264 Übernachtungen). Die Touristen blieben im Schnitt 2,31 Tage in München (2019: 2,09 / 2020: 2,35 Tage).

Interessant: Die Auslastung der Münchner Hotelzimmer lag 2022 nur bei knapp 60 Prozent (2019: 75 Prozent). Gleichzeitig hat sich aber die Anzahl der Betten erhöht: 2022 gab es rund 94.500 Hotelbetten in München, 2019 waren es noch 88.000 Betten.

Baumgärtner: Großveranstaltungen Grund für gute Zahlen

Wirtschaftsreferent Baumgärtner sieht insbesondere die Großveranstaltungen als Ursache für die guten Zahlen: "Die Großkonzerte auf dem Messegelände, die European Championships und natürlich die Wiesn sowie das NFL-Spiel" hätten eine "ganz besondere touristische Anziehungskraft" entwickelt.

Die Stimmung beim NFL-Highlight in München war herausragend. Es war eine der beliebten Großveranstaltungen im Jahr 2022. (Archiv) © IMAGO / USA TODAY Network

Trotz Ukrainekrieg und Energiekrise blickt die Münchner Tourismusbranche optimistisch auf das laufende Jahr. Aktuelle Umfragen und Vorbuchungszahlen geben laut Mitteilung der Stadt "durchaus Anlass für einen optimistischen Ausblick".