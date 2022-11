Eskalierte hier ein Streit? Frau sticht Mann in den Bauch

Mit einer Stichwunde im Bauch lief ein 45-Jähriger Münchner die Berg-am-Laim-Straße entlang. Eine Kioskbesitzerin rief die Polizei.

Berg am Laim - Ziemlich unübersichtlich stellte sich der Polizei eine Gefahrensituation in Berg am Laim dar: Eine Kioskbesitzerin rief die Beamten zu Hilfe, als sie um kurz nach 21 Uhr ein Mann ansprach.

Die Polizisten fuhren zur Berg-am-Laim-Straße und trafen den 45-jährigen Münchner, der angab, von einer unbekannten Frau angegriffen und verletzt worden zu sein. Nähere Details konnte er aber nicht nennen.

Verletzter kann Situation nicht aufklären

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Stichverletzung im Bereich der Bauchgegend diagnostiziert wurde.

Sie erwies sich aber als oberflächlich, der Mann wurde ambulant versorgt und konnte das Krankenhaus in derselben Nacht wieder verlassen. Von der Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Berg-am-Laim-Straße Ecke Weihenstephaner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondere zu einer bislang unbekannten Frau aus dem arabischen Raum, die im Tatverdacht steht im Streit den 45-Jährigen verletzt zu haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.