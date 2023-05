Eskalation in Restaurant: Mitarbeiter streckt randalierenden Mann nieder

Als ein 34-Jähriger aus unbekannten Gründen in einem Restaurant randaliert, schlägt ein Mitarbeiter zu. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt, nachdem ein 34-Jähriger am Sonntag in einem Restaurant randaliert hat. (Symbolbild)

Altstadt - Am Sonntagabend hat ein 34-Jähriger gegen 19.15 Uhr in einem Restaurant in der Altstadt randaliert, mehrere Angestellte beleidigt und unter anderem eine Tür beschädigt.

Nach Angaben der Polizei, sprach einer der Mitarbeiter gegen den 34-Jährigen daraufhin Hausverbot aus und brachte ihn aus dem Restaurant, woraufhin dieser nach dem Mitarbeiter trat und ihn leicht verletzte.

34-Jähriger kommt wieder und wird von Mitarbeiter geschlagen

Kurze Zeit später kam der Unbekannte allerdings zurück, beleidigte erneut einige Angestellte und griff im Außenbereich nach einem Glas, um damit auf eine Angestellte loszugehen. Um das zu verhindern, schlug ein anderer Mitarbeiter dem 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Mann zu Boden stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Mit einem Rettungswagen kam der 34-Jährige daraufhin in ein Krankenhaus.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung

Der 34-Jährige wurde anschließend wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch angezeigt. Der Mitarbeiter des Restaurants wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Warum der Mann zu randalieren begann, ist bislang unbekannt – die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.