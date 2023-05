Wohnungsbrand in der Schwanthalerstraße: 150.000 Euro Schaden

Am Sonntagabend ist in einer Wohnung in der Ludwigsvorstadt ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist groß, obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war.

22. Mai 2023 - 10:34 Uhr | AZ

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild