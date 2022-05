Es zieht sich: Zwei Zugänge zum S-Bahnhof Rosenheimer Platz weiterhin versperrt

Seit einem Jahr sind zwei Zugänge zum Bahnhof versperrt, die Bahn ist nicht im Zeitplan.

© my

Der Zugang zum S-Bahnhof in Richtung Balanstraße ist, wie auch der gegenüber an der Weißenburger Straße, seit einem Jahr dicht.

Haidhausen - Bauzäune mit Planen verhängt, statt Treppen, die in den Untergrund führen - dieser Anblick bietet sich den Haidhausern, und allen Pendlern, die den S-Bahnhof Rosenheimer Platz nutzen, seit über einem Jahr. Werden die Zugänge ins Zwischengeschoss des S-Bahnhofs an der Weißenburger- und der Balanstraße jemals wieder geöffnet? So mancher im Viertel glaubt langsam nicht mehr daran.

Baustelle am Rosenheimer Platz: Zum Jahresende 2021 sollte alles fertig sein

Im Mai 2021 hatte die AZ bereits über die Sperrung der beiden Zugänge und die damit zusammenhängenden Bauarbeiten im Zwischengeschoss berichtet. Damals erklärte die Bahn, die Arbeiten seien Teil des Modernisierungsprojekts für die unterirdischen Stationen der Stammstrecke. Auch auf der Verteilerebene sollen Stützen und Wände neu verkleidet werden, hieß es, es gebe eine neue Beleuchtung und taktile Leitstreifen.

Die Anwohner sind genervt. © my

Auch die Läden, früher waren hier eine Bäckerei und ein Tabak- und Zeitschriftenladen, werden erneuert und neu vergeben. Zum Jahreswechsel sollte alles fertig sein. Danach wollte man auf der Gasteig-Seite fortfahren, erklärte die DB damals.

Bahn begründet Verzögerung mit Lieferengpässen

Mittlerweile ist es wieder Mai und im Zwischengeschoss sieht es genau so aus wie vor einem Jahr, ebenso an der Oberfläche - auch wenn teilweise immer wieder Bauarbeiten zu hören und zu sehen waren. Lugt man durch den Bauzaun oben an der Balanstraße, lässt sich die neue Wandverkleidung immerhin erahnen.

Blick hinter den Bauzaun. © my

Die Bahn erklärt auf AZ-Nachfrage, tatsächlich habe sich der Zeitplan wegen aktueller Lieferengpässe "etwas nach hinten verschoben". Arbeiten an Bodenbelag, Decke, Lüftung und Beleuchtung stünden noch an. Weil das Zwischengeschoss vollständig umgebaut werde, müsse auch der Zugang zur Weißenburger Straße, der erst 2018 komplett erneuert wurde, gesperrt bleiben.

Im Herbst sollen die Zugänge zur Balan- und Weißenburger Straße wieder geöffnet werden, die ganze Verteilerebene soll im späten Frühjahr 2023 fertig sein. Dann folgt bis 2025 die Gasteigseite.