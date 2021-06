Erweiterter Suizid: Polizei ermittelt nach tödlichen Schüssen in Gern

Die Mordkommission ermittelt in dem Fall, nachdem ein 82-Jähriger die Polizei gerufen und den Mord an seiner Frau gestanden hatte.

Gern - Die Münchner Mordkommission ermittelt im Fall eines mutmaßlichen erweiterten Suizids. Ein 82-Jähriger soll am Samstagmorgen erst seine über 90 Jahre alte Ehefrau und dann sich selbst erschossen haben.

Laut Polizei hatte der Mann via Notruf mitgeteilt, dass er soeben seine Ehefrau getötet habe. Seine Aussagen ließen den Schluss zu, dass er sich ebenfalls das Leben nehmen wolle.

"Beim Eintreffen der Polizei kurz darauf vor Ort konnten beide Personen letztendlich nur noch tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden werden", so die Beamten. Ersten Ermittlungen zufolge litten beide an Demenz, in der Krankheit wird auch das Motiv für die Tat gesehen.

Sie befinden sich in einer seelischen Notlage? Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim "Krisendienst Psychiatrie". Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen. Weitere Infos finden Sie auf dieser