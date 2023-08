Erregung öffentlichen Ärgernisses in Thalkirchen: Polizei München verhaftet drei Männer

Am Dienstagnachmittag hat die Polizei München drei Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses in Thalkirchen an der Isar verhaftet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei weiter.

16. August 2023 - 17:10 Uhr | AZ

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt jetzt weiter zu dem Vorfall. (Symbolbild) © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt