Erneut Böller-Attacke auf Riemer Polizisten

Unbekannte Täter zünden neben der PI 25 eine Feuerwerksbatterie, Verletzte gab es bei dem Vorfall keine.

Riem - Der Ort war offensichtlich ganz bewusst ausgewählt worden, an dem die Feuerwerksbatterie am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit lautem Getöse und Funkenflug zündete: ein Durchgang in der Werner-Eckert-Straße in unmittelbarer Nähe zur Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem).

Böller-Attacke: Keine Verletzten, aber 2.000 Euro Schaden

Ein Zeuge beobachtete zur fraglichen Zeit mehrere Verdächtige. Es soll sich dabei um eine Gruppe von sieben bis neun Jugendlichen handeln im Alter von etwa 16 bis 19 Jahren. Die Teenager verschwanden, als es an der PI zu krachen begann.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Allerdings wurde das Gebäude im Durchgangsbereich beschädigt. Ruß und Rauch haben nach Polizeiangaben einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht.

Einen ähnlichen Vorfall gab es an den Riem Arcaden kurz nach zwei Uhr in der Früh in der Silvesternacht. Polizisten und Feuerwehrleute waren gerade dabei, eine beschädigte Schaufensterscheibe an einer Apotheke zu untersuchen. Plötzlich explodierte ganz in der Nähe der Einsatzkräfte ein Böller. Zudem wurde eine Feuerwerksrakete auf die Beamten abgeschossen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Der oder die Täter sollen laut Polizei in einem der umliegenden Gebäude gewesen sein. Sie wurden bisher nicht ermittelt.

Zeugenaufruf: Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Werner-Eckert-Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, vor allem zu einer Gruppe von sieben bis neun Jugendlichen im Alter zwischen 16 Jahren und 19 Jahren, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel.089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.